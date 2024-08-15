Теплая и сухая погода ожидается сегодня в столичном регионе

Сегодня в Московском регионе будет переменная облачность, осадков не прогнозируется. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в столице составит от двадцати одного до двадцати трех градусов тепла, в области — от девятнадцати до двадцати четырех градусов.

Атмосферное давление составит семьсот сорок семь миллиметров ртутного столба. Ветер будет северо-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду.

Ранее эндокринолог Татьяна Фролова посоветовала не употреблять мясные блюда в жаркую погоду.