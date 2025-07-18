Теплая погода ожидает жителей Московского региона в пятницу

По данным Гидрометцентра России, в пятницу жителей столицы ждет теплая погода с переменной облачностью. Температура воздуха в Москве достигнет отметки 26–28 градусов тепла, следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В течение дня москвичей ожидает комфортная погода, однако ночью температура заметно снизится — до 14–16 градусов выше нуля. В Подмосковье температурный режим будет несколько отличаться: днем воздух прогреется до 23–28 градусов, а в ночь на субботу похолодает до 11 градусов тепла.

На юге Московской области синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ветер будет дуть с востока со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что самолечение препаратами для похудения грозит серьезными осложнениями.