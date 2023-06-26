«Теплее нормы»: выяснилось, какой остаток лета ждет жителей Москвы и Подмосковья
В Гидрометцентре России поделились долгосрочным прогнозом на остаток лета
Фото: [Александр Артеменков/ТАСС]
Погода в Московском регионе в оставшиеся два месяца лета будет переменчивой, но температура ожидается в пределах нормы или несколько выше. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
По ее словам, сейчас погодные условия движутся в рамках графика нормы.
«Наши долгосрочные прогнозы, издаваемые в марте, говорят, что погода летом в столичном регионе будет около и выше нормы. Так что летом будет лето, но погода будет изменчивой», — сообщила Макарова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Однако в Гидрометцентре России подчеркнули, что долгосрочные прогнозы даются исключительно в вероятностной форме.
«Поэтому исключать того, что лето в Москве будет прохладным, конечно, нельзя. Но в целом, в вероятностной форме, будет тепло. Лето будет теплее нормы», — подчеркивает собеседница.
Кроме того, немаленькую роль играют личное восприятие погоды, а также планы людей.
«Если бы я планировала какой-то пляжный отдых, то дожди — это грустно. А для каких-то дел — это отличная погода. Для растений это полезно, у нас засуха, пожарная опасность. Поэтому нужно как-то более зрело воспринимать погоду и окружающую среду. Понимать, что не мы одни живем на планете: есть растения, есть животные. Какая-то особая, пляжная жара и не нужна в нашем регионе», — уточняет специалист.
Ранее мы сообщали о том, что в Подмосковье из-за риска пожаров объявили «желтый» уровень погодной опасности.