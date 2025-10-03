Теплый март — 2026: синоптики обещают россиянам ранний приход весны

Предстоящий март в России обещает быть аномально теплым. Согласно прогнозу Гидрометцентра, среднемесячная температура на большей части страны значительно превысит климатическую норму. Об этом пишет РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что март 2026 года принесет на большую часть страны раннюю и теплую весну. По его словам, среднемесячная температура ожидается выше нормы на огромной территории — от западных границ России до Енисея.

На остальных территориях сильных холодов также не предвидится, что указывает на довольно мягкие погодные условия в первый месяц календарной весны. Такая аномалия может привести к более раннему сходу снежного покрова и началу полевых работ в центральных регионах. Теплый март, однако, несет и риски — преждевременное прогревание почвы и вегетация растений могут стать уязвимыми для возвратных заморозков в апреле. Прогноз основан на анализе многолетних климатических данных и текущих атмосферных процессов.

Ранее стало известно о том, что путешественники из России массово едут на Филиппины осенью 2025 года.