Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков сообщил RTVI, что погода в Москве в декабре не будет соответствовать зимним стандартам. По его прогнозу, месяц ожидается преимущественно теплым с эпизодическими понижениями температуры.

Первое кратковременное похолодание прогнозируется на 13–14 декабря. В предшествующую пятницу температура сохранится в диапазоне +2…+5 градусов, а выпавший снег растает. В выходные дневные и ночные показатели термометров опустятся до -2…-7 градусов.

Специалист отметил, что в Москве будет теплее, чем в Подмосковье. Уже на следующей неделе после похолодания температура вернется к значениям, близким к нулю. Цыганков подчеркнул, что ожидаемое похолодание не знаменует прихода устойчивой зимней погоды, так как подобный температурный режим характерен для ноября.

Ранее синоптики сообщили о скором потеплении в Подмосковье до +5 градусов.