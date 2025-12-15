Теракт в Австралии унес жизни 12 человек: среди них были россияне

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что среди жертв террористического акта на пляже Бондай в Сиднее (Австралия) есть граждане России.

Как следует из официального комментария, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства, пострадавшие являются соотечественниками, постоянно проживающими в Австралии.

«Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», — сообщила Захарова.

Также дипломат подчеркнула, что Россия осуждает нападение, произошедшее в Австралии во время праздника. Напомним, что террористы устроили стрельбу на пляже, где отмечали Хануку. Погибшими стали не менее 12 человек, среди которых в том числе были россияне. Также погибла дочь русскоговорящих эмигрантов из Одессы. Трагедия, произошедшая в тысячах километров от России, стала горькой для ряда российских семей, чьи родные и близкие живут, работают или учатся в Австралии.