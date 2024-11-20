Терапевт Чернышова напомнила про три запрещенных действия при болях в животе

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом aif.ru объяснила, что нельзя делать при боли в животе. Она напомнила про три простых правила, которые следует соблюдать для избежания осложнений.

Первое, что делают многие люди при боли в животе, — пьют обезболивающую таблетку. Врач Чернышова подчеркнула, что подобные препараты пить категорически нельзя. Человек может подумать, что ему стало легче из-за снятия дискомфорта, но на самом деле в этом время может развиваться перитонит. Отсутствие боли не позволит врачу нащупать воспаление.

Также нельзя класть грелки на живот. Это усиливает кровоснабжение и ускоряет появление гнойного воспаления. От этого появляются осложнения, хотя тепло и снимает часть боли.

Третье и самое главное: при болях в животе нельзя заниматься самолечением. Если симптомы долго не проходят, важно вызвать специалиста. Он измерит температуру, потрогает живот и проведет базовый осмотр. После сбора анамнеза определят возможную причину или отправят на дополнительные обследования. Это поможет избежать страшных последствий и подстраховаться.

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