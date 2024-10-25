Терапевт Драпкина: ожирение является поводом наблюдаться у специалистов

Большинство (62%) жителей России имеют ожирение. Не меньше 44 млн человек с крайне избыточным весом, отмечал глава Минздрава РФ. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике ведомства Оксана Драпкина рассказала KP.RU , как можно с этим бороться.

Как напомнила терапевт, накопление лишнего веса и жира — процесс часто постепенный. Возникает во многих случаях из-за высокой калорийности пищи и низкой физактивности. Рано или поздно такой образ жизни выливается уже в диагноз ожирение, что требует вмешательства специалистов.

При этом Драпкина связывает и сопутствующие факторы: роль играет даже реклама, размещенная в районе проживания человека. Это было научно доказано последними исследованиями.

«Если, например, в рекламе нездорового питания (чипсов или сахаросодержащих напитков) участвуют знаменитости, особенно спортивные знаменитости, то, скорее всего, мальчики, которые это видят, будут отдавать предпочтение таким же продуктам. И очень важно брать ожирение под контроль, пока оно еще не стало болезнью. То есть осуществлять диспансерное наблюдение, как, например, за гипертонией», — отметила врач.

Эндокринолог и профессор Александр Аметов добавил, что ожирение может начаться еще в утробе матери во время метаболического программирования. Дети могут получить выраженную инсулинорезистентность, которая особенно ярко начнет себя проявлять к 30-40 годам.

Помочь в решении ситуации с ожирением может не только высокая сознательность самой общественности, но и региональные программы, помогающие жителям на пути к стройной и здоровой жизни.

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