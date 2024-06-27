Терапевт Хакимова: диета «Радуга» может защитить от рака и болезней сердца

Разнообразние в питании и правильный подбор для рациона позволит снизить риск диабета, рака и болезней сердца. Отлично с этим справляется диета «Радуга», рассказала «Газете.ру» терапевт Анна Хакимова.

Диета не всегда предполагает жесткое ограничение. Например, при «радужной» акцент идет на плоды всех цветов радуги, от красного до фиолетового. Включать овощи и фрукты нужно каждый прием пищи. Достаточно 150-200 граммов на один обед или ужин, или два-три вида растительных продуктов.

Как рассказала специалист, красные и розовые овощи содержат ликопин, который защищает кожу от солнечного излучения. Все что красное — помогает сердцу, сосудам, снижает риски развития некоторых видов рака. Например, можно включить в прием пищи помидоры, красный перец, редис, красные яблоки и так далее.

β-каротин, полезный для глаз, можно найти в оранжевых и желтых овощах. Элемент также способствует улучшению состояния кожи, слизистой и иммунитета. Конечно, это может быть морковка, желтый перец, кабачки, батат, дыня.

Лютеин и зеаксантин можно получить из темно-зеленых салатов и капусты. Также там содержится фолиевая кислота. Все это способствует защите от рака печени, ЖКТ и улучшает состояние кожи.

Синие и фиолетовые растения содержат большое количество фенолов. Они снижают воспаления, служат профилактикой рака и болезней сердца. Подойдут баклажаны, фиолетовые варианты капусты и спаржи, черника и другие яркие плоды.

Отметим, что изменение рациона желательно проводить после консультации со специалистом.

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