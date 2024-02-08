Терапевт из Одинцова приобрела квартиру благодаря программе «Социальная ипотека»

Участковый терапевт Ирина Буренкова, работающая в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» уже 14 лет, смогла купить квартиру для всей семьи благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

По словам женщины, в выборе профессии на нее повлиял пример отца — врача. Сейчас у нее самой подрастают двое детей. Сыну 4 года, а дочке 11 лет.

Ирина рассказала, что, когда главврач больницы рассказал ей, какие существуют программы для сотрудников, она решила воспользоваться возможностью получить жилищный сертификат. Хотелось выбрать квартиру в том же районе, где они снимали до этого. Ведь младший ребенок ходит в садик, а старшая в школу.

Отмечается, что жилье, которое подходило бы по всем параметрам, пришлось поискать. В итоге поиски увенчались успехом — совсем скоро Буренковы переезжают в собственную «трешку».

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