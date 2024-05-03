Терапевт из Одинцово купил просторную квартиру по программе «Социальная ипотека»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Участковый терапевт Алексей Назимов из Одинцово, приняв участие в программе «Социальная ипотека», смог купить просторную квартиру в Звенигороде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
Отмечается, что мужчина ведет прием пациентов в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница», а его рабочий стаж обладателя сертификата составляет уже более тридцати лет.
У Назимовых пятеро детей. Старшие уже живут отдельно, средней дочери девять лет, близнецы родились два года назад. С увеличением семьи потребовалось и улучшение жилищных условий. В этом вопросе врачу помогла «Социальная ипотека». Мужчина рассказал, что в итоге они приобрели евродвушку в Звенигороде. Больше всего им здесь нравится воздух.
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