Терапевт из Одинцово купил просторную квартиру по программе «Социальная ипотека»

Участковый терапевт Алексей Назимов из Одинцово, приняв участие в программе «Социальная ипотека», смог купить просторную квартиру в Звенигороде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что мужчина ведет прием пациентов в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница», а его рабочий стаж обладателя сертификата составляет уже более тридцати лет.

У Назимовых пятеро детей. Старшие уже живут отдельно, средней дочери девять лет, близнецы родились два года назад. С увеличением семьи потребовалось и улучшение жилищных условий. В этом вопросе врачу помогла «Социальная ипотека». Мужчина рассказал, что в итоге они приобрели евродвушку в Звенигороде. Больше всего им здесь нравится воздух.

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