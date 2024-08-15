Терапевт из Протвино приобрела квартиру для своей семьи по «Соципотеке»

Участковый терапевт из городского округа Протвино благодаря участию в региональной программе «Социальная ипотека» смогла купить собственную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Известно, что Гиляна Бызова работает в ГБУЗ МО «Протвинская больница» и считает медицину своим призванием. Ведь у ее мамы медицинское образование, а сама она с детства видела себя в белом халате.

Семья Бызовых с маленьким ребенком жила в съемной квартире. О возможности приобрести собственное жилье женщина узнала в из интернета и сразу подала документы.

«Район у нас прекрасный, дом кирпичный, двухкомнатная квартира просторная. Нам все очень нравится! Еще и с соседями повезло: пока идет ремонт относятся с пониманием», — рассказывает она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 860 человек, большинство из которых дети, уже прибыли в Подмосковье из Курской области.