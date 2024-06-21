Терапевт из Щелково приобрела жилье в новостройке по программе «Соципотека»

Участковый терапевт Ольга Иваненко из городского округа Щелково благодаря участию в программе «Социальная ипотека» смогла приобрести собственное жилье в новостройке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Примечательно, что Ольга Иваненко работает в ГБУЗ МО «Щелковская городская больница», и ее рабочий стаж составляет уже почти пять лет. По словам обладательницы сертификата, отмечает, что она хотела стать врачом еще со школы.

«Среди пациентов много пожилых с хроническими заболеваниями. Помимо медицинской помощи им нужно еще и общение. Я всегда стараюсь выслушать, успокоить человека», — говорит она.

О возможности получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье Ольга узнала от коллег. По ее словам, это стало хорошей поддержкой для семьи. У них с мужем есть маленький ребенок, и они очень хотели свое собственное жилье. Им удалось приобрести двухкомнатную квартиру на вторичном рынке с уже сделанным ремонтом.

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