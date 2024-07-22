Терапевт Лепилова назвала опасным бесконтрольное питье минеральной воды летом

Врач-терапевт Полина Лепилова в беседе с URA.RU рассказала, чем так опасно постоянно пить минеральную воду летом и в другие сезоны.

Минеральная вода способна наделить организм человека йодом, железом, солями, улучшить обмен веществ и водно-солевой баланс. Однако ее регулярное и частое питье способно сыграть и негативную сторону. По словам врача Лепиловой, увлечение минералкой приводит к переизбытку веществ и повышению артериального давления. У некоторых людей способны проявиться и другие неприятности: от нарушения сердечного ритма до расстройства желудка. Известны случаи, когда переизбыток минералов приводил к камням в почках.

«Поэтому перед тем, как ее употреблять необходимо проконсультироваться с врачом очно или при помощи телемедицинских сервисов — специалист поможет подобрать подходящий состав, степень минерализации и частоту приема, с учетом состояния здоровья и наличия заболеваний», — отметила терапевт.

Минеральная вода — не панацея от болезней. Вопреки заблуждению, она не наделена лечебными свойствами, а лишь восполняет недостаток микроэлементов, служит профилактикой и поддержкой для организма. При подозрительных симптомах и ухудшении состояния нужно обращаться в больницу.

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