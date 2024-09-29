Терапевт Сидо рекомендовала перейти на питание по методу гарвардской тарелки

Терапевт сети «Клиника Фомина» Дарья Сидо в беседе с «Газетой.Ru» рассказала про грамотный подход к питанию. Она описала метод гарвардской тарелки, который поможет держать баланс и насытить организм важными элементами.

В первую очередь специалист рекомендует пересмотреть рацион на более легкий, а также ввести в него больше овощей и фруктов: не меньше 4-5 порций. Также в течение дня нужно выпивать не меньше двух литров жидкости. При диарее и вздутии нужно налегать на молочные продукты: сыры, творог, молоко и ряженку.

«Тарелку нужно мысленно разделить на четверти, две четверти заполнить овощами и фруктами, четверть — источником нежирного белка (мясом, рыбой), четверть — цельнозерновыми продуктами: перловкой, булгуром, бурым рисом или другой крупой, макаронами или зерновым хлебом. Лучше распечатать картинку на цветном принтере и повесить на видном месте на кухне», — объяснила Сидо.

Полезные жиры также должны быть в ежедневном меню, так как они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого подсолнечное масло можно заменить оливковым и съедать горсть орехов каждый день.

Врач также советует обратить внимание на бобовые, например, маш, а также тушеное мясо.

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