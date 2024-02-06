Терапевт Звонков усомнился, что России подойдет своя система классификации болезней

Россия временно остановила внедрение Международной классификации болезней и проблем 11-го пересмотра (МКБ-11). Однако в стране рассматривают развитие аналогичной системы (РКБ). Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

Минздрав России отклонил развитие МКБ-11 в стране, так как на систему поступало много жалоб. Многие пункты, которые являются нормой в США и Европе, противоречат традиционным российским ценностям.

На данный момент сохранили лишь МКБ-10, которую ввели в 1999 году. Следующая версия системы классификации болезней должна была вступить в силу в 2025 году.

При этом врач Звонков считает, что Россия могла бы создать собственную классификацию болезней, РКБ. Однако общемировая схема может просто не подойти стране.

«Есть две медицины: социальная и коммерческая. Мы придерживаемся первой. Коммерческая агрессивна и ориентирована на выгоду от больного. Поэтому мы не торопимся в применении МКБ-11. Пока десятая редакция вполне нормальная. Ее только надо адаптировать для наших российских нужд», — отметил врач.

К тому же, перейти в один день на МКБ-11 нельзя. Терапевт Алексей Водовозов отметил, что Россия могла бы оставить международную классификацию лишь частично, а также ввести DSM (диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам). То есть, оставить для основной массы расстройств МКБ, а в некоторых случаях обращаться в DSM.

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