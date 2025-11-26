Терапия для кошелька: как распознать и лечить зависимость от шопинга

На российском рынке медицинских услуг появились программы по лечению шопоголизма, стоимость которых варьируется от 20 до 40 тысяч рублей. Коммерческие реабилитационные центры предлагают профессиональную помощь в преодолении компульсивной тяги к совершению покупок без объективной необходимости. О природе этой поведенческой зависимости и методах борьбы с ней в интервью REGIONS рассказала врач-психиатр Елизавета Жесткова.

Специалист сразу обратила внимание на важный маркер недобросовестных предложений. По ее словам, если человеку обещают стопроцентное избавление от зависимости за деньги, то стоит настороженно отнестись к такому «специалисту». Эксперт указала, что профессиональный врач никогда не станет давать абсолютных гарантий, поскольку работа с аддикцией представляет собой сложный и продолжительный процесс, где мгновенные решения невозможны.

Как пояснила психиатр, стационарная реабилитация необходима в наиболее острых ситуациях, когда пациента требуется временно изолировать от провоцирующей среды.

«Необходимость в реабилитации, нахождения в рехабе, возникает тогда, когда ситуация настолько острая, что на какое-то время человека нужно просто вырвать из этой среды, где он не может потреблять и бесконечно покупать», — объяснила врач-психиатр.

В таких условиях, согласно ее словам, проводится более интенсивная психотерапевтическая работа.

Если же пациент сохраняет осознание проблемы и способен частично контролировать свое поведение, терапия может проходить в амбулаторном режиме. Ключевым моментом, по утверждению врача, является выявление глубинной причины зависимости. По словам Жестковой, чаще всего причина зависимости в чем-то другом: стресс или полноценное расстройство.

На начальных стадиях, как утверждает Елизавета Жесткова, человек может попытаться справиться с проблемой самостоятельно. Для этого эффективны методы финансового самоконтроля, такие как строгое планирование бюджета с выделением лимита трат, а также психологический самоанализ мотивации каждой покупки. Однако если ситуация уже критическая, важно обращаться к психологам и психиатрам.

Ранее декоратор рассказала,как экономить на покупке новогодних украшений.