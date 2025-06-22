Терпение лопнуло: жители села в Сибири собрались на народный сход из-за мигранта-извращенца

В населённом пункте Новониколаевское, расположенном в Новосибирской области, произошло происшествие. Некий Мурат, приехавший из другого места, попытался совершить насильственные действия в отношении несовершеннолетней девушки. Как передает сетевое издание Readovka, после этого инцидента местные жители едва не устроили суд Линча.

Всё началось с того, что мужчина, приехавший из Средней Азии, предложил девочке подвезти её до дома. В пути он стал проявлять к ней неуместное внимание, пытался дотронуться до неё и показать свой половой орган. К счастью, девочка смогла выбраться из машины и убежать. Она также успела частично снять случившееся на видео.

Выяснилось, что это не первый инцидент подобного рода. Жители Новониколаевского были возмущены и решили разобраться в ситуации. Все жители села, как мужчины, так и женщины, вышли на улицу, чтобы выяснить, что произошло.

Мурата, 29-летнего молодого человека, буквально вытолкнули из толпы, чтобы он ответил на вопросы. По словам свидетелей, он попытался объяснить своё поведение, ссылаясь на культурные различия и традиции. Он сказал, что не хотел никого обидеть и что его действия якобы были результатом недопонимания.

После разговора с неадекватным человеком жители деревни хотели сообщить о нём в полицию, но вместо сотрудников правоохранительных органов на место прибыли другие мигранты. Их было много, и они были вооружены молотками и битами. Однако каким-то образом удалось избежать конфликта. Полиция всё же приехала, и в отношении мигранта начата проверка.

Жители выражают надежду на то, что ситуация получит широкую огласку. Они полагают, что это поможет предотвратить подобные инциденты в дальнейшем, и будут внимательно следить за развитием событий.

«Мы хотим, чтобы все знали: в нашем селе за своих стоят горой», — предупредили жители села.

Ранее сообщалось, что жителя Казани с необычными именем и фамилией — Иисуса Христа — признали виновным в организации фиктивной регистрации 45 иностранцев в своей почти 32-метровой квартире.