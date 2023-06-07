«Терпение России» будет долго еще таять»: горожан испугала ядерная кнопка в Москве
Москвичи отказались нажимать на замерзшую ядерную кнопку на Ленинском проспекте
Фото: [Социальные сети]
В Москве на Ленинском проспекте установили арт-объект в виде ядерной кнопки в ледяном кубе, рассказала «Изнанка Москвы».
Объект находится у поворота на улицу Стасовой рядом с Нескучным садом. Россияне прогнозируют, что ледяная инсталляция вряд ли долго простоит на летней жаре. Тем символичнее звучит название арт-объекта — «Терпение России».
«Словно из фильма про ядерную угрозу. Интересно, сколько продержится ледяной куб с ней внутри?»; «Инсталляция интересная. Но не хочется, чтобы в реальности дошло до ядерной кнопки»; «Ядерная кнопка в центре Москвы — это одновременно мощно и пугающе. Надеюсь, что «Терпение России» будет долго еще таять», — рассуждают пользователи социальных сетей.
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