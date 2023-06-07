«Терпение России» будет долго еще таять»: горожан испугала ядерная кнопка в Москве

«Словно из фильма про ядерную угрозу. Интересно, сколько продержится ледяной куб с ней внутри?»; «Инсталляция интересная. Но не хочется, чтобы в реальности дошло до ядерной кнопки»; «Ядерная кнопка в центре Москвы — это одновременно мощно и пугающе. Надеюсь, что «Терпение России» будет долго еще таять», — рассуждают пользователи социальных сетей.