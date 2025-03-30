Терпящего бедствие Федора Конюхова спасли со сломавшейся лодки в Индийском океане

В воскресенье, 30 марта, в телеграм-канале известного российского путешественника и исследователя морей Федора Конюхова появилась информация о том, что его удалось спасти с повреждённого судна. Для этого был использован китайский сухогруз, который находился в Индийском океане.

Таким образом, на 114-й день своего путешествия Фёдор Конюхов был вынужден прекратить плавание на весельной лодке «АКРОС». Причиной этому стали повреждения и сбои в работе ключевых систем управления судном.

Конюхов совершал переход от Южной Америки до Австралии, преодолевая два океана.

«Завершилась эвакуации Федора Конюхова с борта весельной лодки на борту сухогруза. Все участники этой сложной операции сработали на отлично», — отметили представители путешественника.

По информации, предоставленной командой Конюхова, путешественник в данный момент находится в медицинском отделении корабля. Сухогруз ORE HONG KONG должен прибыть в порт Циндао в период с 20 по 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Федор Конюхов отправился на весельной лодке из пролива Дрейка в Австралию.