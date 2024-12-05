Конюхов отправился на весельной лодке из пролива Дрейка в Австралию

Путешественник из России Федор Конюхов отправился в переход на весельной лодке от пролива Дрейка до мыса Луин в Австралии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил его сын Оскар.

В плавание легендарный путешественник ушел 5 декабря в 05.30 по московскому времени. Экспедиция началась еще 30 ноября, когда яхта, буксировавшая лодку пилигрима до пролива Дрейка, покинула порт города Ушуайя. Как рассказал Оскар Конюхов ТАСС, на протяжении трех дней в проливе бушевал мощный шторм, который пришлось переждать. Вечером 5 декабря планируется сеанс связи с его отцом.

В течение 200 дней Федору Конюхову надо преодолеть 18 тыс. километров, а для этого придется грести каждый день по 15 часов. По его словам, первый раз за всю историю существования человечества лодка побывала на 56-м градусе южной широты.

В рискованный вояж путешественник отправился на специальной лодке, где есть водонепроницаемые отсеки для хранения продуктов и оборудования, а также отдыха. Девятиметровое плавательное средство делали из расчета, что ему придется выдерживать безостановочные мощные удары волн. Кроме того, оно оснащено опреснителями воды, солнечными батареями и спутниковой связью.

Ранее сообщалось о том, как максимально сократить расходы во время путешествий.