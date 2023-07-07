Территорию бульвара Маяковского продолжают обустраивать в Жуковском

Работы по благоустройству бульвара Маяковского от улицы Горького до улицы Пушкина выполнены уже пятьдесят пять процентов в подмосковном жуковском. Об этом сообщили в региональном Минблаго.

Отмечается, что за преображение данной территории в прошлом году высказались более четырех тысяч жителей муниципалитета. И уже к осени горожане получат комфортное пространство для прогулок и отдыха. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 3,7 гектара.

В настоящий момент рабочие ведут обустройство оснований дорожно-тропиночной сети на площади, устройству покрытий из плитки по периметру площади и подготовки почвы под устройство газона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал жителям Вереи, что при благоустройстве города обязательно будет сохранена историческая застройка.