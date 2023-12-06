«Территорию дополнительно обработают»: двор дома, откуда 20 минут не могла уехать скорая, очистят от снега
Администрация отреагировала на инцидент с застрявшей скорой помощью в Путилково
В деревне Путилково, входящей в городской округ Красногорск, скорая помощь с пациентом 20 минут не могла отъехать от дома из-за снега. Как сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», двор не чистился ни разу с момента снегопада, несмотря на жалобы жителей.
В администрации Красногорска нам подтвердили факт случившегося, а также сообщили, что проблема уже устраняется.
«В настоящее время силами МБУ «Красногорская городская служба» ведутся работы по расчистке внутриквартального проезда у дома № 2 на улице Новотушинской в Путилково. Территорию дополнительно обработают песко-соляной смесью», — сообщили корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» в пресс-службе органа местного самоуправления.
Понесет ли кто-то ответственность из-за несвоевременной расчистки снега, а также игнорирования жалоб граждан, выяснить не удалось. Информации о состоянии пациента, которого не смогли оперативно доставить в больницу, тоже пока нет.
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