«Территорию дополнительно обработают»: двор дома, откуда 20 минут не могла уехать скорая, очистят от снега

В деревне Путилково, входящей в городской округ Красногорск, скорая помощь с пациентом 20 минут не могла отъехать от дома из-за снега. Как сообщает Telegram-канал « Москва с огоньком », двор не чистился ни разу с момента снегопада, несмотря на жалобы жителей.

В администрации Красногорска нам подтвердили факт случившегося, а также сообщили, что проблема уже устраняется.

«В настоящее время силами МБУ «Красногорская городская служба» ведутся работы по расчистке внутриквартального проезда у дома № 2 на улице Новотушинской в Путилково. Территорию дополнительно обработают песко-соляной смесью», — сообщили корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» в пресс-службе органа местного самоуправления.

Понесет ли кто-то ответственность из-за несвоевременной расчистки снега, а также игнорирования жалоб граждан, выяснить не удалось. Информации о состоянии пациента, которого не смогли оперативно доставить в больницу, тоже пока нет.

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