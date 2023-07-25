Территорию от бульвара Н. Д. Иерусалимского до улицы Парковая завершаются в подмосковном Пущино

В подмосковном Пущино завершаются работы по благоустройству территории «Таблетки». Проект благоустройства включает работы по обновлению центральной городской площади наукограда на территории бывшего Парка аттракционов. Об этом рассказали в региональном Минблаго.

Отмечается, что данная территория почти готова к открытию. На территории проложены новые прогулочные маршруты, установлены игровые площадки для детей разных возрастов, спортивная площадка, рассчитанная, в том числе, и на пожилых людей. Главную площадь и зеленые зоны объединили в единое пространство для отдыха. Сейчас ведутся работы по отделке павильона.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что ежегодно в Подмосковье открывается по десять-двенадцать парков.