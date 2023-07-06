Территорию, прилегающую к озеру Черное в Москве и Подмосковье, планируют благоустроить

Зону отдыха у озера Черного, расположенную на границе Москвы и Московской области, обновят по просьбам местных жителей. Об этом заявили в региональном Министерстве благоустройства.

«Местные жители давно просят создать зону отдыха у озера Черного. У этой территории есть потенциал стать полноценной рекреационной зоной как для жителей Люберец, так и для москвичей», — сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.

В настоящее время территория площадью почти тридцать гектаров находится в заброшенном состоянии. При этом большая часть принадлежит городу Москве, а другая часть площадью пять гектаров состоит на балансе городского округа Люберцы Московской области. От местных жителей поступают многочисленные обращения о благоустройстве данной территории и превращении ее в зону отдыха.

Учитывая их пожелания, предлагается провести мероприятия по обустройству озера Черное и прилегающих к нему земель и создать там круговой веломаршрут длиной 5 км, построить пешеходный мост, соединяющий северный и южный берега водоема. На территории вокруг озера будут обустроены детские и спортивные площадки, установлены туалеты, размещены малые архитектурные формы.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что масштабное благоустройство завершится в подмосковной Верее к сентябрю.