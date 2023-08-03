Территорию сквера 60 лет Победы в подмосковном Егорьевске преобразят в следующем году

В Министерстве благоустройства Подмосковья рассказали какие перемены ждут сквер 60 лет Победы в подмосковном Егорьевске. Работы по благоустройству пройдут благодаря победе в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«На реализацию проекта благоустройства выделено 100 млн рублей из федерального бюджета. В следующем году мы приступим к работам», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

«Новый сквер-парк — место для жизни» — такая формулировка концепции исходит из контекста места: раньше там, где сейчас кипит жизнь целого района, были болота — теперь это место для комфортной городской жизни.

Проектируемая территория расположена между двумя жилыми микрорайонами, что объясняет востребованность общественного пространства среди жителей. Сквер был открыт в 2005 году — в год 60-летия Победы, отсюда и получил свое название. Территория расположена в зоне пешей доступности от географического и исторического центра города.

Концепцией предложено расширить набор функциональных зон: добавить событийную и молодежно-спортивную зоны, усилить детские игровые функции и распределить их по всему протяжению территории. Также концепция предлагает добавить площадки кратковременного отдыха и ожидания напротив объектов обслуживания.

Так как территория уже имеет сложившееся название в честь 60-летия Победы, концепция предлагает подчеркнуть торжественность, парадность и причастность к историческим событиям. Новая формы фонтана — в виде звезды — имеет отсылку к названию сквера и отражает тему Победы.

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