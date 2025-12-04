Тест на 2 секунды: врач рассказала, какой привкус во рту говорит об опасных болезнях

Горький привкус во рту — ощущение, знакомое многим, но его причины могут кардинально различаться: от безобидного перекуса до серьезных нарушений в работе организма. Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с RT объяснила, как отличить естественную реакцию на пищу от тревожного сигнала, требующего медицинского вмешательства.

К безопасным провокаторам горечи эксперт отнесла употребление специфических продуктов (орехи, семечки, подгоревшая еда), беременность, курение и прием некоторых лекарств, например, антибиотиков. Эти факторы вызывают временный эффект.

Однако если симптом становится регулярным спутником, усиливается и, что особенно важно, обрастает «свитой» других неполадок в самочувствии, визит к врачу откладывать нельзя.

«Нужно обратиться к терапевту или гастроэнтерологу, если горечь во рту возникает регулярно или постепенно усиливается и сопровождается дополнительными симптомами: отрыжкой, изжогой, тошнотой, болью в животе, диареей или запором, неприятными ощущениями в грудной клетке, першением в горле, пожелтением кожи и белков глаз, повышенной утомляемостью», — отмечает эксперт.

Такой комплекс симптомов — прямой маркер системных сбоев.

С точки зрения практической пользы, это знание позволяет человеку не впадать в панику от разового случая, но и не игнорировать настойчивые сигналы тела. Чаще всего, по словам врача, стойкая горечь указывает на патологии желудочно-кишечного тракта. В их числе — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), язва желудка или двенадцатиперстной кишки, панкреатит, холецистит и различные заболевания печени, при которых нарушается отток желчи. Реже, но вполне вероятно, этот симптом может быть связан с эндокринными нарушениями, такими как сахарный диабет, или даже с неврологическими проблемами: последствиями инсульта, мигренями, эпилепсией, рассеянным склерозом.

Отдельной строкой эксперт выделила стоматологические причины. Воспаления зубов и десен могут давать стойкий горький привкус, никак не связанный с приемом пищи и не исчезающий после полоскания. Обычно он сопровождается неприятным запахом изо рта, болью в зубах или кровоточивостью десен, что прямо указывает на необходимость визита к стоматологу, а не к гастроэнтерологу.

