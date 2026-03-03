Тест на «вылет» из ЗАГСа: невесты в Подмосковье прогоняют женихов через детектор лжи

Обычно будущие супруги ломают голову над меню банкета или списком гостей, но жительница Орехово-Зуева в Подмосковье Екатерина подошла к подготовке торжества фундаментально. Как пишет REGIONS , девушка решила проверить жениха на детекторе лжи, прежде чем идти в ЗАГС. В городе как раз открылся специализированный офис, где профессиональный полиграф готов вынести вердикт: изменял или не изменял.

В новом офисе спектр услуг широкий: от служебных расследований и поиска офисных воров до выяснения щепетильных обстоятельств личной жизни. Екатерина рассказала она корреспонденту, что выбрала самую популярную среди влюбленных опцию — тест на супружескую верность. Объектом исследования назначен жених Михаил. Она уточнила, что насильно пройти такую проверку невозможно.

«Мне объяснили, что для процедуры необходимо добровольное письменное согласие будущего мужа. Также специалисты посоветовали мне задуматься, готова ли я к правде и стоит ли вообще сомневаться в своем партнере», — рассказала Екатерина корреспонденту REGIONS.

Сначала психолог-полиграфолог обсуждает с заказчиком список вопросов, потом в игру вступает жених. Михаилу, если он согласится, прикрепят датчики и начнут сеанс с пристрастием. Некоторые вопросы будут крутиться по кругу, чтобы вычислить обман. Финальный аккорд — трехдневный анализ данных и выдача заключения с печатью.

Сейчас Екатерина в раздумьях: то ли довериться древним инстинктам, то ли современным технологиям. Пока девушка решает, слово взяла психолог, немедицинский психотерапевт Марина Гринвальд. Она считает, что желание надеть на будущего мужа датчики — тревожный звоночек, и звонит он не из ЗАГСа, а из головы самой невесты.

«Потребность в проверке указывает на наличие проблем в отношениях между партнерами, и не факт, что источником сложностей является тот, кого подозревают. Возможно, корень ситуации кроется в том, кто испытывает сомнения», — объяснила Гринвальд.

Психолог советует отложить регистрацию, если градус недоверия зашкаливает настолько, что без полиграфа не разобраться. Брак, по ее словам, это про уверенность и безопасность, а не про детективные расследования в семейном кругу.

Пока эксперты спорят о морали, в офисе полиграфа выстраивается очередь. Одни хотят разоблачить неверного супруга, другие — подтвердить свою кристальную честность перед свадьбой. В любом случае, теперь в Орехово-Зуеве выражение «проверка на прочность» обрело новый, технологичный смысл.

Ранее сообщалось, что популярный бренд сорвал свадьбы как минимум 20 московским парам.