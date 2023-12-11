Тестирование новых способов оплаты проезда в автобусах проходит в Подмосковье

В Московской области приступили к реализации пилотного проекта по оплате проезда в общественном транспорте по геолокации, тестирование проводится на маршруте Мострансавто № 478 «Жуковский — м. Котельники». Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что для оплаты таким способом пассажирам нужно включить Bluetooth и открыть приложение «Транспорт Подмосковья», которое автоматически определит, в какой автобус сел пассажир и какая стоимость проезда на этом маршруте. После оплаты проезда в приложении будет сформирован электронный билет, который можно предъявить контролеру. Помимо этого, оплатить проезд также можно в приложении по специальному QR-коду, который размещен в салоне автобусов пилотного маршрута.

После анализа результатов пилотного проекта в регионе примут решение о целесообразности внедрения сервиса на всех маршрутах общественного транспорта региона, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.