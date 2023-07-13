Тестирование отечественного автогудронатора состоялись в Подмосковье

В Московской области прошли тестовые испытания автогудронатора, созданного в Кургане. Об этом рассказали в Федеральном дорожном агентстве.

Отмечается, что современный масляный автогудронатор АС-65115 ГЕФЕSТ на базе шасси автомобиля «КамАЗ-65115». Ожидается, что он станет первым на российском рынке серьезным конкурентом продукции зарубежных производителей. В настоящий момент степень локализации модели составляет почти сто процентов.

Специалисты отметили хорошее качество распределения эмульсии, высокую теплоотдачу при нагреве битумной эмульсии в цистерне и трубах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на территории региона реализуются различные меры поддержки бизнеса и проектов по импортозамещению.