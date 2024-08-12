Тестирование тепловых сетей на готовность к зиме завершается в Подмосковье

Специалисты МОС АВС протестировали более 83% тепловых сетей Подмосковья на готовность к зимнему сезону, в 57 округах удалось обследовать более 8,8 тысячи километров трубопроводов из 10,6 тысячи имеющихся. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По итогам проверок было выявлено 1,3 тысячи утечки, их своевременно устранят, чтобы обеспечивать надежное теплоснабжение в зимний период. Специалисты выполнили почти три тысячи выездов в муниципалитеты и зафиксировали 221 технологическое нарушение. 76 из них касались горячего водоснабжения, а 31 — холодного.

«Наша главная задача — это обеспечить стабильную и бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения в зимний период. <…> Мы делаем все возможное, чтобы жители Подмосковья не испытывали никаких неудобств в холодное время года», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.