Тестя актера Прилучного объявили в международный розыск

Аршак Брутян, тесть артиста Прилучного, был объявлен в международный розыск. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на базу данных Министерства внутренних дел.

Более года назад Брутян был задержан правоохранителями во время мероприятий, которые проводили в подпольном казино. Теперь же стало известно, что предпринимателя объявили в международный розыск, ему вменяют незаконную организацию и проведение азартных игр. Еще в мае 2025 года Мосгорсуд вынес решение о заочном аресте бизнесмена.

Дочь Брутяна, актриса Зипюр, стала второй женой киноактера Павла Прилучного. У пары есть общий сын по имени Микаэль. Помимо этого в семье воспитывается Тимофей, сын Павла от первого брака.

Ранее сообщалось, что артисту Прилучному и телеведущей Андреевой запретили въезд в Латвию. Об этом сообщила глава латвийского внешнеполитического ведомства Байба Браже. По утверждению руководителя Министерства иностранных дел Латвии, она лично приняла такое решение.