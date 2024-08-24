The Conversation: состояние кожи носа может указать на дерматологические заболевания

Сыпь, расширенные сосуды, поры и другие отличия на носу могут говорить о заболеваниях. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Conversation и физиолога Дэна Баумгарта.

Трофический синдром, волчанка, розацеа, акне: это лишь малый список заболеваний, который можно заподозрить из-за состояния кожи на носу. Например, при синдроме тройничного нерва имеется онемение, грубость кожи, покалывание и зуд.

Сыпь в форме бабочки на щеках и носу появляется при волчанке. Этот недуг легко спутать с чем-то другим, например, с розцеа. Но у последней есть отличие: расширенные сосуды в области носа. Также при этой болезни образуется папул и пустул, который похожи на уплотнения, как при акне.

Сама розацеа может указывать на развитие диабета, повышенный холестерин, артрит. Все эти заболевания могут вызвать утолщение кожи носа, а также сухость на фоне обезвоживания.

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