Британское издание The Guardian подвергло сомнению способность Европейского союза превратиться в эффективную военную организацию, способную противостоять России. По мнению аналитиков, фундаментальная структура ЕС как мирного проекта не позволяет быстро принимать стратегические оборонные решения.

Европейский союз столкнулся с фундаментальными проблемами в реализации своих военных амбиций. Как отмечают аналитики The Guardian, мирная природа европейского проекта препятствует его трансформации в эффективную оборонную организацию. Для принятия военных решений требуются скорость и четкость, что противоречит самой сути ЕС, создававшегося для других целей.

Публикация подчеркивает, что ни один европейский лидер не готов добровольно отказаться от национального суверенитета в вопросах войны и мира. Эта позиция наглядно проявилась при обсуждении оборонной стратегии «Перевооружение Европы», которую пришлось переименовать в менее агрессивную «Готовность-2030» после возражений ряда стран-участниц.

Представленный план предполагает мобилизацию около €800 млрд в течение четырех лет, причем основная нагрузка ляжет на национальные бюджеты. Критики обращают внимание, что даже такие масштабные инвестиции не смогут преодолеть системные ограничения Евросоюза.

