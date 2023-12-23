The New York Times: Путин готов прекратить огонь и остановить СВО на существующей линии фронта

Собеседники The New York Times среди российских и американских чиновников уверяют, что президент России Владимир Путин намерен в преддверии выборов в стране весной 2024 года положить конец украинскому конфликту и для этого якобы даже подает западным элитам некие политические сигналы.

По мнению российского лидера, как уверяют источники издания, сейчас, учитывая провал украинского контрнаступления и тупиковую ситуацию на фронтах, России якобы выгодно заключить если не мир, то перемирие уж точно.

«Владимир Путин подает сигналы о готовности заключить перемирие с Украиной, однако при условии, что за Россией останутся присоединенные прошлой осенью территории. Подобные сигналы он подает примерно с сентября через разные каналы связи, в том числе через правительства третьих стран, которые контактируют с США и Россией», - пишет издание.

Стоит отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ознакомившись с материалом The New York Times, назвал изложенные в материале газеты тезисы неверными и не не имеющими под собой никаких оснований. По его словам, Россия действительно готова пойти на мировую с Киевом, но исключительно по достижению всех ранее поставленных целей СВО.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.