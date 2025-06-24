The Prodigy отрепостили видео калининградского уличного музыканта и помогли ему с раскруткой

Видео в Сети, записанное уличным музыкантом из Калининграда, стало очень известным после того, как его отрепостили представители группы The Prodigy. Об этом сообщил телеграм-канал Amber Mash.

В интернете появилось видео выступления музыканта Киберпаши. Он на улице Калининграда исполнил композицию Omen из репертуара The Prodigy. За неделю видеоролик набрал более 2 млн просмотров, это произошло благодаря тому, что The Prodigy сделали репост этой записи. Среди комментариев очень много постов на английском языке. В итоге Киберпаша получил большую популярность.

«Его заметил нидерландский продюсер Tantu Beats и написал, что был бы рад приехать на выхи сделать трек», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что трубач из группы «АукцЫон» Юрий Парфенов умер на 80-м году жизни. Музыкант вошел в состав музыкального коллектива в 2011 году и играл в нем на протяжении почти 15 лет. Он также отметился как исполнитель джазовой музыки.