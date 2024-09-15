The Times: Ростов попал на карту возможного поражения ракетами Storm Shadow

Британские ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow могут поразить до 14 аэродромов на территории России. Об этом со ссылкой на экспертов пишет издание The Times. Дело осталось за официальным разрешением от Лондона Киеву.

Как отмечают авторы материала, если Великобритания решится позволить использование ВСУ ракет Storm Shadow, это увеличит радиус ракетного удара по российской территории на 250 километров.

«Также под удар может попасть нефтеперерабатывающий завод и штаб Южного военного округа в Ростове», — добавляет британское издание.

В минувший четверг, 12 сентября, президент России Владимир Путин предупредил, что разрешение со стороны Запада Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных снарядов напрямую вовлечет страны НАТО в конфликт на Украине. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль проинформирован, что Запад еще несколько назад принял решение о том, можно ли ВСУ наносить удары по территории всей России дальнобойными ракетами.

Ранее Зеленский заявил, что Украина пока еще не получила от действующей американской администрации разрешение наносить удары вглубь России поставляемым Киеву западным оружием.