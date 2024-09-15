Украина пока еще не получила от действующей американской администрации разрешение наносить удары вглубь России поставляемым Киеву западным оружием. Об этом в беседе с телеканалом CNN заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский.

В минувший четверг, 12 сентября, президент России Владимир Путин предупредил, что разрешение со стороны Запада Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных снарядов напрямую вовлечет страны НАТО в конфликт на Украине.

А замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль проинформирован, что Запад еще несколько назад принял решение о том, можно ли ВСУ наносить удары по территории всей России дальнобойными ракетами.

«Мы ждем такого решения. <…> И нет, у нас такого разрешения еще нет», — сказал Зеленский.

Напомним, в середине уходящей недели президент России Владимир Путин заявил, что использование ВСУ дальнобойного высокоточного западного оружия большей дальности невозможно без участия военных НАТО. Кроме того, он сообщил, что для нанесения подобных ударов нужна информация со спутников, однако у киевского режима нет к ним доступа.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, он будет настаивать на отказе разрешить ВСУ бить дальнобойным оружием по РФ.