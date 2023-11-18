The Times: Украина «перевоспитывает» и депрограммирует» российских пленных в своих тюрьмах

Попавшим ва плен солдатам ВС РФ приходится проходить через чуть ли не семь кругов ада, находясь в застенках СБУ и украинских СИЗО. Как пишет британская The Times, утро для россиян начинается с пытки украинским гимном, который включают через громкоговоритель в камере в 6 утра.

После принятия мыльно-рыльных процедур пленные россияне обязаны по пути на завтрак пройти по увешанной фотографиями писателя Тараса Шевченко и нациста Степана Бандеры аллее.

После завтрака измывания над россиянами продолжаются обязательной минутой молчания в память погибших в зоне СВО боевиках ВСУ, приводится в материале издания.

«Кроме того пленным читают краткий курс украинской истории, "чтобы опровергнуть утверждения Путина о том, что Украина не является независимым государством". Тем не менее один из пленных, Николай из Приморска, говорит, что Украина и Россия - "одна страна"»,- пишет The Times.

Стоит отметить, что, по данным российских СМИ, на Украине в настоящее время находится в плену порядка 500 российских военных.

Ранее сообщалось, что солисты группы «Би-2» назвали Россию мировым злом, а большинство россиян — умственно отсталыми.