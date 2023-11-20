The Wall Street Journal: ХАМАС предложило освободить 50 заложников в обмен на прекращение огня

Палестинское движение сопротивление выступило с инициативой освободить в обмен на полное прекращение огня 50 пленных израильтян, пишет со ссылкой на источники в Египте The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, в настоящее время в плену у ХАМАС, по приблизительным подсчетам остаются порядка 240 человек.

«Израиль и ХАМАС близки к заключению договора на счет освобождения захваченных палестинскими радикалами заложников и прекращения огня», - приводится в материале издания.

Со стороны Израиля указанная информация пока не подтверждается.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».