«Тигр оказался невиновен»: в Приморье кто-то убил десятки домашних овец

По информации источника, инцидент произошел в ночь с 24 на 25 ноября. Неизвестные проникли на территорию фермы и убили 37 овец. Еще пять животных получили ранения, остальные разбежались.

Владелец хозяйства Журабек Шодиев изначально предполагал, что на животных напал амурский тигр. Свои подозрения он объяснил тем, что хищники неоднократно убивали домашний скот в этом районе.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, ветеринарной службы, Госохотнадзора и районной администрации. Специалисты обследовали территорию и тела погибших животных. В ходе осмотра выяснилось, что версия о нападении тигра не похожа на реальную.

Ветеринарное вскрытие однозначно установило, что смерть овец наступила в результате огнестрельных ранений. Эксперты отметили, что амурский тигр физически не способен оставлять такие повреждения. Кроме того, хищник бы не смог преодолеть двухметровое ограждение с электропастухом

Владелец хозяйства удивился, узнав о настоящей причине гибели животных. По его словам, особенно тяжелой потерей стали 28 взрослых баранов и овец.

