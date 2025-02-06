В Приморье отловили оставшегося без матери тигренка

В Приморском крае сотрудники Охотнадзора обнаружили тигренка, оставшегося без матери, который вышел в поселок Ольга. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона в своем телеграм-канале.

В начале недели в населенном пункте Ольга был замечен тигренок, который находился в одиночестве. На фотографиях, сделанных местными жителями и опубликованных в телеграм-канале центра, видно, что тигренок лежит у забора и не проявляет беспокойства при свете фар автомобиля, стоящего рядом.

Министерство природных ресурсов и экологии информирует о том, что в связи с невозможностью выживания детеныша без матери в столь юном возрасте, было принято решение о его поимке.

«В ночь на 6 января специалисты приморского Охотнадзора отловили в Ольгинском муниципальном районе тигренка, который остался без матери. По уточненным данным, возраст тигренка предположительно 5-6 месяцев, в таком возрасте его нахождение без матери неестественно», — говорится в сообщении.

Сейчас тигренка везут в реабилитационный центр «Тигр» в селе Алексеевка, где он будет находиться некоторое время, пока не подрастет, после чего специалисты примут решение о его дальнейшей судьбе.

Ранее подмосковные ветеринары спасли тигренка с сильным истощением. Сейчас его жизни ничего не угрожает.