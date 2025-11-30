Тихие убийцы сосудов: какие лекарства в аптечке тайно поднимают давление

Ряд лекарственных препаратов, включая безрецептурные средства, могут оказывать влияние на уровень артериального давления. К таким препаратам относятся нестероидные противовоспалительные средства, применяемые для обезболивания. Об этом сообщает « Советы для здоровья ».

Сосудосуживающие капли и спреи для носа при использовании более 3-5 дней способны вызывать системный эффект. Гормональные препараты, в частности глюкокортикостероиды, при длительном приеме могут приводить к устойчивому повышению давления.

Некоторые виды антидепрессантов и противозачаточные средства также способны влиять на показатели давления. Биологически активные добавки, содержащие растительные экстракты женьшеня или солодки, могут вызывать повышение артериального давления.

Пациентам с диагностированной артериальной гипертензией рекомендуется консультироваться с врачом перед началом приема новых лекарственных средств. Специалисты советуют внимательно изучать инструкции к препаратам и соблюдать рекомендованные дозировки.

