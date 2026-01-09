Тихий страдалец: как ежедневный рацион влияет на здоровье печени

Печень, выполняющая сотни жизненно важных функций, часто страдает молча из-за неправильных пищевых привычек. Врачи предупреждают, что ряд распространенных продуктов создает чрезмерную нагрузку на этот орган, что может привести к тяжелым заболеваниям. О ключевых рисках и мерах профилактики в комментарии RuNews24.ru рассказала старший преподаватель медицинского факультета Университета «Синергия» Елизавета Пысларь.

По словам эксперта, главными врагами печени являются не только алкоголь, но и продукты, которые многие считают безобидными. Например, сладкие газированные напитки, соки и энергетики с высоким содержанием фруктозы. Этот сахар почти полностью перерабатывается в печени, что ведет к накоплению жира в ее клетках и развитию неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Аналогичный вред наносят фастфуд, жареные блюда и ультраобработанные продукты (колбасы, готовые соусы), которые содержат трансжиры, консерванты и усилители вкуса, увеличивающие токсическую нагрузку.

С практической точки зрения, защита печени начинается с осознанного выбора продуктов. Врач рекомендует сделать основой рациона сбалансированное питание, богатое овощами, цельными злаками, полезными жирами (оливковое масло, авокадо, орехи) и качественным белком. Не менее важны адекватный питьевой режим (1,5–2 литра воды в день) и регулярная физическая активность, которая помогает снижать жировую инфильтрацию.

Особое предупреждение эксперт высказала в отношении бесконтрольного приема БАДов и «детокс-средств», которые могут содержать токсичные для печени компоненты. Любые добавки следует принимать только по назначению врача. Поскольку печень долго не сигнализирует о проблемах болью, важно не дожидаться симптомов, а периодически проходить профилактические обследования — УЗИ брюшной полости и анализ крови на печеночные ферменты (АЛТ, АСТ, ГГТ). Это позволяет выявить нарушения на ранней, обратимой стадии.

