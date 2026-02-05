Тихо ломает ДНК: любителей колбасы и алкоголя ждут адские муки через 10 лет

Употребление всего 50 граммов таких продуктов ежедневно увеличивает вероятность возникновения колоректального рака на 18%. Механизм канцерогенного действия связан с химическими процессами в организме. Нитриты, широко используемые в пищевой промышленности для консервации и придания товарного вида, в желудочно-кишечном тракте преобразуются в опасные нитрозамины, способные повреждать ДНК клеток. Дополнительный риск создает высокотемпературная обработка, в ходе которой в продукте образуются вещества с мутагенными свойствами.

Специалист рекомендует полностью исключить такие изделия из постоянного рациона, заменив их, при желании, на домашние аналоги из проверенного мяса, например, из куриной грудки. Отдельного внимания заслуживает красное мясо — говядина, свинина, баранина. Хотя оно не относится к абсолютным канцерогенам, его потребление стоит жестко ограничить до 350–500 граммов в неделю в готовом виде, распределив на 2-3 приема.

Безусловным и наиболее опасным фактором врач называет алкоголь, безопасных доз которого не существует. Его употребление напрямую связано с развитием рака пищевода, печени, кишечника и молочной железы. Также эксперты советуют контролировать количество соли, поскольку ее избыток создает условия для хронических воспалений, а в сочетании с ожирением формирует идеальную среду для роста опухолей.

