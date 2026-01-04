Тикающие часы слабоумия: ученые обнаружили, как режим дня предсказывает деменцию

В ходе работы ученые наблюдали за 2 183 участниками, средний возраст которых составлял 79 лет. На начальном этапе у всех них отсутствовали признаки деменции. Для оценки циркадных ритмов (внутренних биологических часов) участники носили актиграфы — устройства, отслеживающие циклы активности и покоя, — в течение примерно 12 дней.

В последующие три года наблюдения деменция была диагностирована у 176 человек. Анализ собранных данных показал, что у участников с наиболее слабыми и нерегулярными циркадными ритмами риск развития деменции оказался почти в 2.5 раза выше по сравнению с теми, у кого ритмы были наиболее выраженными и стабильными. Также было установлено, что поздний пик дневной активности ассоциируется с повышенным риском. У людей, чья активность достигала максимума после 14:15, риск деменции был на 45% выше, чем у тех, у кого пик наступал в интервале между 13:11 и 14:14.

По словам автора исследования Венди Ван из Юго-западного медицинского центра UT в Далласе, нарушения циркадных ритмов могут влиять на такие ключевые процессы, как воспаление и качество сна. Это, в свою очередь, может способствовать накоплению в мозге амилоидных бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера, или снижать скорость их выведения. Исследователи подчеркнули, что выявленная корреляция не доказывает причинно-следственную связь, однако открывает перспективы для новых исследований. В будущем планируется изучить, могут ли такие методы, как светотерапия или коррекция образа жизни, способствовать снижению риска деменции через нормализацию работы внутренних часов организма.

