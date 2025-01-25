ТикТок в России не работает уже больше 10 часов: что известно к этому часу

В работе видеоплатформы TikTok произошёл масштабный сбой, который затронул пользователей по всему миру, в том числе и в России. По информации от платформы мониторинга сбоев Downdetector, количество жалоб от российских пользователей уже превысило 600.

Кроме того, 37% пользователей сервиса сообщили о проблемах в работе TikTok.

«Количество жалоб о сбое в работе TikTok превысило 600 единиц. Почти 80% пользователей отмечают, что приложение не загружается», — передает Downdetector.

В частности, наибольшее число жалоб поступает из Тверской и Кировской областей. Также сообщения о неполадках приходят из разных уголков мира.

Напомним, такое с приложением происходит не первый раз за минувшую неделю. Ранее сообщалось, что сбой произошел в работе TikTok в России на фоне запрета мессенджера в США.