TikTok в России заработал, а потом снова перестал открываться

В России совсем недавно пользователи сообщили о том, что у них стал доступен TikTok. Информация об этом появилась буквально на днях, и в четверг, 2 мая, ей появилось официальное подтверждение. Или же опровержение?

Так, ранее у ряда пользователей появилась возможность в TikTok, который гордо ушел из России в 2022 году, публиковать видео, смотреть ленту и в целом проводить время вновь в привычном, телефонном режиме. Но только «лафа» длилась недолго.

Вечером в четверг само приложение вновь стало писать о частичной блокировке для жителей России. Судя по всему, ограничения вернулись вновь. На данный момент других комментариев нет.