Тиктокерши из Копейска залезли на патрульную машину для видео

В Копейске две пользовательницы TikTok забрались на автомобиль полиции для съемок видео, о чем сообщил телеграм-канал Ural Mash, предоставив соответствующие кадры.

На видеозаписи зафиксировано, как девушки взбираются на машину, принадлежащую правоохранительным органам. На звуковой дорожке слышно, как одна из них приносит извинения за свои действия.

По информации канала, одну из девушек, снимавших ролик, оперативно установили и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство в виде штрафа. Она заверила, что проведет беседу со своей приятельницей, чтобы подобное больше не повторилось.

Ранее сообщалось, что снявшиеся на фоне горящего НПЗ в Сочи тиктокеры извинились за свой поступок.