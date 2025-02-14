Тим Кук анонсировал презентацию нового устройства Apple

Компания Apple представит новое устройство 19 февраля. Об этом в соцсети Х заявил глава корпорации Тим Кук, отметив, что пользователи вскоре примут «нового члена семьи».

По информации западных СМИ, на презентации будет представлена обновленная версия iPhone SE. Новинка обещает множество улучшений и новшеств.

По предварительной информации, новый iPhone SE внешне будет похож на iPhone 14. Его функционал предложит пользователям несколько значительных обновлений, в числе которых поддержка Apple Intelligence и новый порт USB-C, современный модем собственной разработки и мощный процессор A18, увеличенный дисплей и поддержка технологии Face ID, а также наличие кнопки Action и одинарную основную камеру.

Ожидается, что стоимость нового устройства превысит $429. Вся информация о продукте будет подтверждена во время презентации.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Apple может добавить поддержку Starlink в iPhone.